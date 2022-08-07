700 مليار دولار للجنود الامريكان المتضررين من حرق النفايات العسكرية ولا تعويضات للعراقيين

2022/08/07 | 20:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة … اكد تقرير لموقع كومون دريم الامريكي ، الاحد، ان مبلغ 700 مليار دولار التي خصصها قانون مساعدة ضحايا حفر حرق النفايات من الجيش الامريكي للعشر سنوات القادمة والذي استفادت منه شركة هالبيرتون الامريكية كارباح لن ينال منه الشعب العراقي شيئا ولن يقدم لهم اي مساعدة رغم انهم المتضررين الاكبر منها.تابع […]

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