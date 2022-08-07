جهاز المخابرات الوطني العراقي يقتحم بابل بعملية سرية !

2022/08/07 | 20:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بمتابعة استخبارية دقيقة من أبناء جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتعاون مع مديرية الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية وبعملية نوعية نفذ أبطال الجهاز واجباً ميدانياً اسفر عن القاء القبض على شبكة اجرامية مرتبطة بجهة أجنبية ضبط في حوزتها (٥٠) مليون دينار عراقي مزور، و(٤٠) كغم من مادة الكافيين الأولية التي تدخل في صناعة مادة الكريستال، تمت العملية بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تم من خلالها القاء القبض على بعض افراد الشبكة في محافظة بابل، ليتم تسليمهم الى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

وفي الوقت الذي يواصل فيه أبناء الجهاز العمل ليلا ونهارا لاداء واجبهم الوطني يعاهدون أبناء شعبنا الكريم على استمرار هذه الجهود للقضاء على كل من تسول له نفسه تهديد الامن القومي العراقي.

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