السفارة البريطانية: نشعر بالقلق لعمليات الاعتقال في كردستان

2022/08/07 | 20:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعربت السفارة البريطانية في العراق، اليوم الأحد، عن “قلقها” لعمليات الاعتقال التي شهدها إقليم كردستان مؤخرا.وذكرت السفارة على حسابها في تويتر: “نشعر بالقلق لاعتقال نواب وصحفيين ونشطاء سياسيين في إقليم كردستان […]

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