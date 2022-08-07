2022/08/07 | 20:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، اندلاع حريق في سوق شعبي بمنطقة الشعب، شمالي العاصمة بغداد.وقال المصدر، لـ/المركز الخبري الوطني/، إنّ “فرق الدفاع المدني هرعت لمكافحة حادث حريق اندلع داخل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اندلاع حريق في سوق للملابس ومواد التجميل شرقي بغداد المركز الخبري الوطني.

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