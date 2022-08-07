السفارة البريطانية تعبر عن قلقها إزاء اعتقال الصحفيين في كردستان

2022/08/07 | 20:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملة اعتقالات واسعة شملت نوابا وصحفيين وناشطين.

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