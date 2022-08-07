ارتفاع حصيلة قتلى غزة إلى 36 وسط تصاعد وتيرة القصف بين إسرائيل و

2022/08/07 | 20:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل 36 فلسطينيًا منذ بدء التصعيد المستمر بين إسرائيل ومقاتلي حركة الجهاد الإسلامي، الجمعة، وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.ومن بين القتلى 11 طفلا.

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