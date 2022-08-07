كركوك تمدد فترة تسلم الحنطة وتعلن عن الكمية المسوقة

2022/08/07 | 20:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك- واع- مهدي الربحاويأعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في كركوك، اليوم الأحد، تمديد فترة تسلم محصول الحنطة، فيما حددت كمية الحنطة المسوقة.وقال مدير فرع كركوك حسين قنبر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في كركوك قرر تمديد فترة تسلم الحنطة من الفلاحين لغاية يوم الخميس المقبل بعد أن كان في نهاية الأسبوع الماضي"، مبينا أن "هذا القرار جاء لاقبال الفلاحين على منافذ تسويق الشركة".وأضاف، أن "موقف تسلم فرع كركوك لغاية اليوم بلغ 193000 طن من الحنطة".وبشأن مستحقات الفلاحين، ذكر قنبر أن "الشركة تواصل توزيع مستحقات الفلاحين المالية وبنسبة وصلت إلى أكثر من 70% في جميع منافذ التسليم".

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