الأعرجي: أغلب مكونات الإطار التنسيقي عملت على استئصال الصدريين ومحاولة تركيعهم

2022/08/07 | 20:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

قال السيد حازم الأعرجي أن اغلب مكونات الاطار التنسيقي نفسها احزاب مجلس الحكم وما بعده.

واضاف في تغريدة له حصلت عليها “خبر برس” (واخ) أن ” أغلب مكونات الإطار التنسيقي مارست الاستعداد المباشر للتيار الصدري”.

منوها الى اننا ” لو رجعنا الى المعارك التي خاضها جيش الإمام المهدي (عج) ضد الاحتلال لوجدنا ان هذه الأحزاب وقفت بجانب المحتل لكي تصور للرأي العام ان الصدريين جماعة متمردة لا تريد الاستقرار للعراق”.

وختم الأعرجي تغريدته بالقول “هكذا فعلها المالكي وبتأييد من نفس الاحزاب لقمع ومطاردة الصدريين بما تعرف بصولة الفرسان، وتنفيذا لرغبة المحتل”.

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