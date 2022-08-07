مراجع دين وشخصيات وطنية تطرح خارطة طريق لحل مشاكل البلاد تبدأ بتغيير الدستور

2022/08/07 | 20:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

طرحت مراجع دين وشخصيات وطنية خارطة طريق لحل مشكلات البلاد بدءاً من الدستور.

واصدر مراجع دين وعلماء بارزون وشخصيات اسلامية ووطنية بياناً تقلت “خبر برس” نسخة منه، حول الأحداث الأخيرة، رسموا فيه خارطة الطريق لحل مشكلة البلد وفق مشروع واضح يستند على اساس فقهي ورصين يبدأ بتغيير الدستور.

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