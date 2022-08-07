شاهد بالفيديو.. احمد موسى : #الكهرباء متوفرة و البصرة تجهز يومياً بأكثر من 20 ساعة لكن الشرقية

2022/08/07 | 21:00 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: G46bxajGf2w

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