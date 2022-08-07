شاهد بالفيديو.. النجف.. المدينة المقدسة تستعد لاستقبال زوار يوم عاشوراء من داخل العراق وخارجه

2022/08/07 | 21:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nfg24TAQL2I

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