تدعمه العتبة الحسينية المقدسة.. موكب يطعم اكثر من (42) الف زائر يومياً في كربلاء (صور)

2022/08/07 | 21:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم تنقله من مكان لآخر، الا ان دعم

العتبة الحسينية المقدسة وتسهيلاتها

المختلفة التي قدمت له هذا العام مكنته

من تقديم مختلف انواع الطعام وبمستويات

راقية تظاهي ما يقدم في ارقى مطاعم

الدرجة الاولى واستطا

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