وسائل اعلام اسرائيلية :القصف على مستوطنات غلاف غزة كان جنونياً وصليات الصواريح لم تتوقف

2022/08/07 | 21:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم

الأحد، أنّ "ما مر اليوم على مستوطنات

غلاف غزة كان جنونياً".





وقال مراسل "القناة الـ 13" الإسرائيلية

ألموغ بوكر إنّ "هذا اليوم كان جنونياً

بما مرّ على المستوطنات في غل

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