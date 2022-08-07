الاعلان عن اسماء المنتسبين في الشرطة الاتحادية المشمولين بالعودة بالخدمة

2022/08/07 | 21:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، عن ملحق باسماء المنتسبين من الشرطة الاتحادية المشمولين بالعودة بالخدمة.

وقالت الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم) "على المشمولين مراجعة آمرية الطبابة في معسكر البيجية لغرض اجراء الفحص الطبي، وايضا الوحدات التي ينتسبون اليها لإكمال المتعلقات الخاصة بهم".واوصحت، ان "المراج خلال مدة اقصاها ثلاثة ايام اعتباراً من تاريخ 2022/8/8 ولغاية 2022/8/10 ليتسنى لنا رفع الاسماء التي انجزت متعلقات عودتهم الى المراجع العليا في وزارة الداخلية".

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