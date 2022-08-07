شاهد بالفيديو.. العراق ينقذ شط العرب بخطوة مهمة | تقرير

2022/08/07 | 21:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4ubi9AxEZUA

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