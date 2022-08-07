2022/08/07 | 21:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن "حزنه وغضبه من هجمات بغيضة" وقعت ضد مسلمين في ولاية نيومكسيكو

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