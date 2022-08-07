2022/08/07 | 21:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بيان رسمي: اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد بيان رسمي:...

ظهرت المقالة الكاظمي والحلبوسي يبحثان سبل تعزيز التفاهمات للخروج من الازمة أولاً على المسلة.

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