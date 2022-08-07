صحة كربلاء المقدسة تدعو زائري عاشوراء إلى الالتزام بـ (5) توصيات

2022/08/07 | 22:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة - واعأعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة، اليوم الأحد، عن تعزيز الجهد الطبي بمستشفى ميداني خلال زيارة عاشوراء، فيما دعت الزائرين إلى الالتزام بخمس توصيات.وقالت الدائرة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مدير عام دائرة صحة كربلاء المقدسة صباح الموسوي التقى اليوم، بفريق الحشد الصحي للتوعية والتثقيف الصحي الخاص بالزيارة المليونية المؤلف من شعبة تعزيز الصحة بقسم الصحة العامة ووحدتي التعزيز في قطاعي المركز والحر".ودعا الموسوي إلى "تعزيز الإجراءات الوقائية والتوعوية لمواجهة الأمراض الانتقالية، فيروس كورونا والكوليرا والحمى النزفية، لضمان سلامة المواطنين والزائرين الوافدين لإحياء مراسيم زيارة العاشر من محرم الحرام".وطالب الموسوي الفريق الصحي بزيادة وعي المواطنين والزائرين وأصحاب المواكب من خلال التأكيد على التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والنظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون وحثهم على الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية لتجنب الإصابة بالأمراض الانتقالية"، موجها بتسيير مستشفى الزهراء المتنقل لتعزيز الجهد الطبي والصحي وتقديم أفضل الخدمات لزائري عاشوراء، حيث يضم المستشفى عجلتي الإفاقة والمختبر وصالة العمليات، ووضعها في أحد الطرق الرئيسة التي يسلكها الزائرون لحين انتهاء مراسيم الزيارة".

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