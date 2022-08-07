مانشستر سيتي يخرج فائزاً من موقعته الأولى على حساب مضيّفه وست هام يونايتد بنتيجة (2- صفر).. صور

2022/08/07 | 22:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج مانشستر سيتي، فائزا من موقعته الأولى في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي الممتاز، بتغلبه على مضيفه وست هام يونايتد 2- صفر مساء اليوم الأحد.وسجل إيرلينج هالاند هدفي اللقاء في الدقيقتين 36 (من ركلة جزاء) و65.

واعتمد مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا، على طريقة 4-3-3، حيث وقف ناثان أكي إلى جانب روبن دياز في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين كايل ووكر وجواو كانسيلو.

وأدى رودري دور لاعب الارتكاز، فيما تحرك ثنائي صناعة الألعاب إلكاي جوندوجان وكيفن دي بروين، خلف ثلاثي الهجوم المكون من فيل فودين وجاك جريليش وإيرلينج هالاند.

في الجهة المقابلة، لجأ مدرب وست هام ديفيد مويس، إلى طريقة 4-2-3-1، حيث تكون الخط الخلفي من فلاديمير كوفال وكيرت زوما وبن جونسون وأرون كريسويل.

وتمركز ديكلان رايس مع توماس سوتشيك في وسط الملعب، فيما تحرك الثلاثي جارود بوين وبابلو وفورنالز ومانويل لانزيني، خلف المهاجم ميكائيل أنطونيو.

وأحدثت ركلة ركنية دربكة أمام مرمى مانشستر سيتي في الدقيقة الثالثة، لتصل الكرة إلى لانزيني الذي رفعها عرضية، وتابعها أنطونيو برأسه فوق المرمى.

وانتظر السيتي حتى الدقيقة 14 ليشن أول هجمة خطرة على مرمى وست هام، عندما وصلت الكرة إلى دي بروين الذي سدد بجانب القائم البعيد.

وألغت راية الحكم هدفا لمانشستر سيتي أحرزه دي بروين في الدقيقة 27، بداعي التسلل عند بناء الهجمة.

وأرغمت الإصابة حارس مرمى وست هام لوكاس فابيانسكي على الخروج من الملعب، ليشارك مكانه الفرنسي ألفونسو أريولا في الدقيقة 29.

وحصل هالاند على ركلة جزاء بعدما تعرض للإعثار من قبل حارس وست هام البديل، نفذها المهاجم النرويجي بنجاح، مفتتحا التسجيل في الدقيقة 36.

واختتم سيتي فرص الشوط الأول، عن طريق تسديدة من جواو كانسيلو، مرت بعيدا عن القائم في الدقيقة 42.

وسنحت فرصة خطيرة لوست هام في الدقيقة 54، عندما مرر أنطونيو الكرة إلى بوين، الذي هيأها إلى رايس، لكن لاعب وسط المنتخب الإنجليزي سدد نحو المدرجات من داخل منطقة الجزاء.

ودخل سعيد بن رحمة وجيانلوكا سكاماكا، إلى تشكيلة وست هام عوضا عن لانزيني وأنطونيو.

لكن سيتي انطلق بهجمة مرتدة عبر دي بروين، وحاول هالاند متابعة كرته أمام المرمى، بيد أنها وصلت إلى جوندوجان الذي سدد برعونة بجانب القائم البعيد في الدقيقة 62.

ورد وست هام بعدها بدقيقة واحدة، عندما مرت عرضية كوفال فوق الجميع لتصل إلى بن رحمة، الذي تخلص من أكي وسدد كرة منخفضة سيطر عليها الحارس إيدرسون.

وتمكن هالاند من إضافة هدفه الثاني بالدقيقة 65، بعدما تلقى تمريرة بينية نموذجية من دي بروين، لينفرد بالحارس ويضع الكرة بسهولة في الشباك.

وتخلص جريليش من كوفال، قبل أن يرسل عرضية تابعها هالاند فوق المرمى بالدقيقة 70، ثم سدد جريليش كرة بجانب القائم القريب في الدقيقة 77.

ودخل جوليان ألفاريز وبرناردو سيلفا مكان هالاند وجوندوجان في تشكيلة سيتي، ولحق بهما رياض محرز وكالفن فيليبس وبالمر.

وسدد ألفاريز كرة قوية ارتدت من وجه المدافع زوما في الوقت بدل الضائع.

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