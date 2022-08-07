إندلاع حريق في سوق شعبي شمالي بغداد

2022/08/07 | 22:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، باندلاع حريق في سوق شعبي بمنطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة خبر برس (واخ)، “هرعت فرق الدفاع المدني لمكافحة حادث حريق اندلع داخل عدد من المحال التجارية متخذة لبيع الملابس ومواد التجميل داخل سوق الصبح في منطقة الشعب.

وأشار المصدر، الى أن “الاضرار الناجمة عن الحريق لم تعرف بعد”.

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