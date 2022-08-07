مكملات يجب ألا تتناولها بعد سن الـ 50 إلا بموافقة الطبيب

2022/08/07 | 22:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قد يعتقد البعض أن تناول جرعة زائدة أو غير مناسبة لأي من المكملات الغذائية والكبسولات والمشروبات وما إلى ذلك غير ضارة – وأن الحجم الواحد يناسب الجميع؟ وفقا لموقع “timesnownews” عندما يتعلق الأمر ببعض المكملات الغذائية، فالعمر مهم، يقول المعهد الوطني للشيخوخة، “يمكن أن تكون المكملات الغذائية مفيدة في أي عمر، ولكن يمكن […]

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