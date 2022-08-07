2022/08/07 | 22:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت حركة “الجهاد” الفلسطينية موافقتها على اتفاق هدنة مع إسرائيل عبر وساطة السلطات المصرية، بعد ثلاثة أيام من جولة عنف دموية أسفرت عن مقتل 41 فلسطينيا.وقال رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد محمد الهندي في بيان “قبل قليل تم التوصل إلى صيغة الإعلان المصري لاتفاق التهدئة بما يتضمن التزام مصر بالعمل على […]

ظهرت المقالة ’الجهاد’ تؤكد التوصل لاتفاق هدنة مع اسرائيل بعد وساطة مصرية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’الجهاد’ تؤكد التوصل لاتفاق هدنة مع اسرائيل بعد وساطة مصرية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’الجهاد’ تؤكد التوصل لاتفاق هدنة مع اسرائيل بعد وساطة مصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).