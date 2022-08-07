أنباء عن اتفاق وقف إطلاق نار فلسطيني إسرائيلي يبدأ مساء اليوم

2022/08/07 | 22:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس الدائرة السياسية في حركة “الجهاد الإسلامي”، محمد الهندي عن قرب الإعلان عن اتفاق هدنة يتضمن التزام مصر بالعمل على الإفراج عن أسيرين فلسطينيين.

كما أعلن مصدر مصري مسؤول أن القاهرة تدعو الى وقف اطلاق النار بشكل شامل و متبادل اعتبارا من الساعة 11:30 بتوقيت فلسطين.

ونقلت إذاعة الأقصى عن الهندي قوله إنه “قبل قليل، تم التوصل إلى صيغة الإعلان المصري لاتفاق التهدئة بما يتضمن التزام مصر بالعمل على الإفراج عن الأسيرين السعدي وعواودة”.

وذكرت الإذاعة أنه قبل إعلان وقف إطلاق نار محتمل، سيجري رئيس الوزراء يائير لابيد تقييما للوضع الساعة 9:45 مساء في الكرياه في تل أبيب، بمشاركة وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الشاباك ورئيس الموساد ورئيس مجلس الأمن القومي، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء ومسؤولين آخرين.

في الوقت نفسه، تناقلت مواقع إعلامية إسرائيلية معلومات تفيد بأن خالد البطش، القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي، أعلن عن وقف لإطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ الساعة 11:30 مساء.

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