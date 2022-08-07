الاحتلال يرتكب مجازر تطال 13 شهيدا بأقل من نصف ساعة فقط

2022/08/07 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأقل من نصف ساعة فقط، مساء الأحد، مجازر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، طالت 13 شهيدا بمناطق متفرقة، بينهم عائلة من أب وثلاثة أطفال.

وارتقى 4 شهداء في استهداف منطقة البريج، و5 شهداء في استهداف محيط مقبرة الفالوجة بجباليا شمال القطاع، و3 شهداء بينهم شرطي مرور، وطفلة شهيدة في بيت حانون.

ووقعت مجزرة بعائلة "النباهين"، راح ضحيتها أب وأبناؤه الثلاثة شهداء، هم: "ياسر النباهين، وأطفاله الثلاثة محمد وأحمد ودالية".

وكذلك استشهد 4 أقرباء من آل نجم، في قصف آخر، وارتقى شقيقان من آل النيرب.

والاستهدافات الأخيرة لقوات الاحتلال، جاءت أولا باستهداف لعربة يجرها حصان، أوقعت شهداء وإصابات، وفي شمال القطاع، استهدف منزل عائلة أبو هربيد، ارتقت شهيدة على إثرها وإصابات في عائلتها.

أما في المنطقة الوسطى، فاستهدفت قوات الاحتلال منزل عائلة النباهين، وفي رفح استهدف الاحتلال بطائرات الاستطلاع أرضا خلف مبنى الهلال.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء الأحد، عن زيادة في إحصائية الشهداء لتبلغ 41 شهيدا، من بينهم 15 طفلا و4 سيدات و311 إصابة بجراح مختلفة.

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