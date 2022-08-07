النقل: الخطوط الجوية تدرس مراجعة تذاكر الطيران اربيل بغداد

2022/08/07 | 22:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخطوط الجوية لديها لجنة لهذا الغرض.

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