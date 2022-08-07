2022/08/07 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرخة ضمير لإنقاذ الشباب في عمل لخنجر: المسرح ثقافة وتعليم وتقويم للسلوك بجهد فني بغداد – لمى الربيعي كوكايين عنوان لمسرحية جاءت لتعالج ازمات عصفت بالبلد واوقدت النيران لتلتهم اجساد الشباب وهي اذ تنقل معاناة شعب جار عليه الزمان فتعرض شبابه الى مرض قاتل فيه نهاية الحياة وتعطيل الطاقات انها المخدرات التي انتشرت بشكل لافت […]

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