2022/08/07 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كهرمانة في معرض جديد بباريس باريس – اخلاص مجيد افتتحت جمعية كهرمانة للفنون معرضها في باريس في كالري تيغافاك ويستمر لمدة اسبوع ، تحت عنوان (كهرمانة سفيرة الابداع والفن والجمال).وقالت مؤسسة ومديرة جمعية كهرمانة للفنون ومصممة الازياء العالمية ملاك جميل ان (وادي الرافدين قدم عبر القرون الماضية بصمات لا تنسى في الادب والفن والجمال […]

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