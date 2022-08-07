2022/08/07 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بث تجريبي تونسي يتميّز في المسرح الحر تونس – الزمان بعد ان حصد فريق عمل مسرحية (بث تجريبي) للمخرج معز القديري المتوّجة بجائزتي أحسن عمل متكامل وأحسن أداء جماعي في مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي بالأردن في دورته 17 التي انتظمت من 23 إلى 28 تموز الماضي استقبلت وزيرة الشؤون الثقافية التونسية حياة قطاط القرمازي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بث تجريبي تونسي يتميّز في المسرح الحر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بث تجريبي تونسي يتميّز في المسرح الحر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).