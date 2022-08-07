2022/08/07 | 22:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشفت وسائل اعلام عربية عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي يدخل حيز التنفيذ الليلة عند الحادية عشرة والنصف بالتوقيت المحلي للقدس (العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة).ووفقا للوثيقة، فإن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بوساطة مصرية..



نص الهدنة في غزة ووقف اطلاق نار شامل ومتبادل المركز الخبري الوطني.

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