شاهد.. لحظة انفجار خزانات وقود في كوبا جراء صواعق برق

2022/08/07 | 22:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب صواعق برق في انفجارات في منشآت لتخزين الوقود في كوبا.وقٌتل رجل إطفاء وفٌقد 17 آخرون على الأقل.في وقت أرسلت المكسيك وفنزويلا مساعدات لمواجهة الحرائق.

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