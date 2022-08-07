2022/08/07 | 22:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LCyoSuf_oKk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يخشون من نجاح أحدهم السياسي قصي محبوبة يتحدث عن مخاوف الأطراف الفاعلة وغياب مبادرات الحل) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يخشون من نجاح أحدهم السياسي قصي محبوبة يتحدث عن مخاوف الأطراف الفاعلة وغياب مبادرات الحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).