2022/08/07 | 22:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: I7A1xSLNAAU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني | بعد قبول التنسيقي بدعوة الصدر الخلاف ينتقل لحكومة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني | بعد قبول التنسيقي بدعوة الصدر الخلاف ينتقل لحكومة الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).