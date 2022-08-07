المقاومة ميزان الشرف

2022/08/07 | 22:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

ماعاد هنالك ضبابية على احداث العالم ،

ماعاد هنالك وقت لكي تفكر وتحلل وتستنتج

، ما عاد هنالك منطقة رمادية ، ماعاد

هنالك اصلاح للجراح ، ماعاد هنالك ثقة

بمحور الاشراروشيطانهم الاك

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