عمليات كربلاء: لا توجد قطوعات ضمن خطة زيارة عاشوراء

2022/08/07 | 22:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات كربلاء المقدسة،

اليوم الاحد، عن تنفيذ خطتها الامنية

الخاصة بزيارة عاشوراء، مؤكدة بإن

الخطة لم تتضمن قطوعات او تحويل مسارات".

وقال قائد عمليات محافظة كربلاء الفريق

الركن علي الهاشمي

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