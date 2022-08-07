2022/08/07 | 22:17 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنباء عن اتفاق وقف إطلاق نار فلسطيني إسرائيلي يبدأ الساعة 11:30 مساء اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/07 | 22:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنباء عن اتفاق وقف إطلاق نار فلسطيني إسرائيلي يبدأ الساعة 11:30 مساء اليوم) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنباء عن اتفاق وقف إطلاق نار فلسطيني إسرائيلي يبدأ الساعة 11:30 مساء اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).