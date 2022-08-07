نصائح لتناول الطعام بشكل جيد أثناء علاج السرطان

2022/08/07 | 22:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… عندما تتلقى علاج للسرطان من المهم جدًا تجنب الأنظمة الغذائية الشديدة التي تحتوي على نسبة منخفضة من العناصر الغذائية، وتحتاج إلى التركيز على هدف صحي وتناول نظام غذائي متوازن وطازج من شأنه أن يساعد في تجديد الخلايا الميتة وتجديدها وتعزيز المناعة المفقودة.الأطعمة التي يجب عليك اختيارها الحبوب الكاملة الفاكهة والخضروات الطازجة الكثير […]

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