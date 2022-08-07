بُترت 3 من أطرافها وتأهلت لأولمبياد طوكيو.. هكذا تواجه العراقية نجلاء عماد الحياة بذراع واحدة

2022/08/07 | 22:58 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقدت العراقية نجلاء عماد ساقيها ويدها اليمنى خلال تفجير، لكنها واجهت الحياة بذراع واحدة وتمكنت من الفوز بالمركز الأول في بطولة آسيا لتنس الطاولة وتأهلت لأولمبياد طوكيو العام الماضي.

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