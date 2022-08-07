ماسك يتحدى “تويتر” لإثبات نسبة الحسابات المزيفة

2022/08/07 | 23:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدى إيلون ماسك مدير “تويتر” لإجراء مناقشة علنية وإثبات نسبة الحسابات الوهمية على الشبكة الاجتماعية، وهي نقطة الخلاف التي طرحها الملياردير الأمريكي لسحب عرض الشراء الذي قدمه.

وكتب إيلون ماسك في تغريدة “إذا قدم تويتر ببساطة أسلوبه في أخذ عينات من 100 حساب وتبين أنها حقيقية، عندها يجب أن تستمر الصفقة وفق الشروط الأصلية”.

وأضاف “وإذا تبين أن بياناتهم المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (هيئة تنظيم سوق الأسهم الأميركية) خاطئة من الناحية المادية، فلا يمكن أن يكون هذا هو الحال”.

وكان إيلون ماسك قد وقع اتفاقية بقيمة 44 مليار دولار لشراء الشبكة الاجتماعية “تويتر”، قبل انسحابه من هذه الصفقة من جانب واحد في يوليو.

وهو يعتقد أن “تويتر” كذب بشأن نسبة الحسابات الآلية والوهمية، بل إنه يدعي أن الشبكة الاجتماعية قد “غشته”، عبر زيادة عدد الحسابات التي يمكن تحقيق الدخل منها.

وكتب رئيس شركة تيسلا في تغريدة “أتحدى باراغ أغراوال (الرئيس التنفيذي لتويتر) أن يناقش علنا نسبة الحسابات الوهمية على تويتر”.

وأضاف “لندعه يثبت للجمهور أن لدى تويتر أقل من 5 في المئة من المستخدمين المزيفين أو غير المرغوب فيهم يوميا”.

وهناك معركة قانونية جارية الآن في هذا الشأن.



ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 17 أكتوبر أمام محكمة شانسيري في ديلاوير، وهي محكمة متخصصة في قانون الأعمال، وتستمر خمسة أيام.

وكان موقع “تويتر” قد رفع بالفعل دعوى قضائية ضد إيلون ماسك، أغنى رجل على الكوكب، لإجباره على الوفاء بالتزامه وفق الاتفاق الموقع.



وقام هذا الأخير بهجوم مضاد أمام المحكمة ذاتها عبر شكوى يطلب فيها من المحكمة تحييده من الاتفاق، وأن تلزم “تويتر” بدفع تعويضات له.

وكان من المفترض أن يجتمع المساهمون في “تويتر” في 13 سبتمبر للسماح بهذا الاستحواذ أو عدمه.

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