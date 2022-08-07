2022/08/07 | 23:05 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2WkH021tLYs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يستورد 490 ألف هاتف نقال بقيمة 54 مليون دولار في النصف الأول من 2022) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق يستورد 490 ألف هاتف نقال بقيمة 54 مليون دولار في النصف الأول من 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).