430 مليار دولار.. مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة بايدن للمناخ والصحة

2022/08/07 | 23:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الأحد، خطة الرئيس، جو بايدن، الضخمة للمناخ والصحة، مانحا البيت الأبيض انتصارا مرحليا هاما قبل أقل من 100 يوم من موعد انتخابات حاسمة.

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