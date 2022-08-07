2022/08/07 | 23:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MKNPV1rAx3g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان ضيف حصاد الرشيد حول الشأن السياسي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان ضيف حصاد الرشيد حول الشأن السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).