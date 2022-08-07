اتحاد الكرة يكشف المالك الأصلي لبطولات كرة القدم

2022/08/07 | 23:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدَم ، اليوم الاحد،المالك الأصلي لبطولات كرة القدم.وقال الاتحاد في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”،أن: “الاتحادَ الخليجيّ هو المالِكُ الأصليُّ لجميعِ مُسابقاته، وحسب النِظامِ الأسَاسيّ لاتحادِ كأس […]

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