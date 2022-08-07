العراق يستورد 490 ألف هاتف نقال بقيمة 54 مليون دولار في النصف الأول من 2022

2022/08/07 | 23:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة أعلنت مؤسسة “عراق المستقبل” المعنية بالشؤون الاقتصادية، أن استيرادات البلاد من الهواتف الذكية الصينية ترتفع في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 34٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وقال […]

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