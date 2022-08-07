السعودية تحسم كأس العرب للشباب على حساب المنتخب المصري – صور

2022/08/07 | 23:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حافظ المنتخب السعودي للشباب، على لقبه في بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 سنة، بعد أن تغلب على شقيقه المصري في النهائي بركلات الترجيح (5-3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1)، اليوم الأحد، على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

سجل للأخضر عبد العزيز العليوة في الدقيقة 45، بينما سجل للمنتخب المصري صلاح الدين باشا في الدقيقة 49.

بدأ المنتخبان المباراة بحذر كبير، ولم يتمكن أي منتخب من السيطرة على وسط الملعب، وغابت الهجمات عن أول ربع ساعة من الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة 22 أول تهديد حقيقي في المباراة، وكانت لصالح المنتخب السعودي، الذي حصل على ركلة حرة على حدود منطقة جزاء المنتخب المصري، سددها مصعب الجوير لكنها علت العارضة بقليل.

وتمكن المنتخب السعودي من إنهاء الشوط الأول لمصلحته، بعدما استغل عبدالعزيز العليوة، سوء تغطية الدفاع المصري، وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت على يسار أحمد نادر السيد.

ومع بداية الشوط الثاني نجح صلاح الدين باشا، في تعديل النتيجة للفراعنة، بعد أن سدد كرة زاحفة بعد فاصل مهاري استقرت في الجهة اليمنى للحارس مرمش.

ومنع المدافع المصري طارق السيد، المنتخب السعودي من تسجيل هدف التقدم، بعد أن أبعد عرضية خطيرة عند الدقيقة 70.

وحاول لاعب الفراعنة ماجد هاني، الاعتماد على الحلول الفردية، وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 83، اعترضها محمد الدوسري.

وكاد قائد المنتخب المصري عبدالرحمن رشدان، أن يمنح التقدم لمنتخب بلاده، في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد أن سدد كرة قوية مرت بجانب القائم الأيمن للمنتخب السعودي.

واتجهت المباراة إلى الشوطين الإضافيين، دون أي تغيير في النتيجة، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح، التي حسمها الأخضر السعودي بنتيجة (5-3).

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