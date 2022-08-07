الحلبوسي والكاظمي: مصلحة المواطن أولاً وتواصل السعي لوضع الحلول اللازمة للخروج من الأزمة الراهنة

2022/08/07 | 23:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، رئيسَ مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، للتباحث في مجمل الأوضاع السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان، تلقت “خبر برس” (واخ) نسخة منه، انه “جرى خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر، وبحث آخر تطوّرات الأوضاع السياسية والنيابية، وسبل تعزيز التفاهمات على مستوى القوى السياسية الوطنية في إطار المبادرة التي تقدَّم بها الكاظمي؛ للخروج من الأزمة الراهنة، ووضع الحلول لها؛ من أجل مصالح الشعب العراقي”.

وعرض الطرفان، خلال اللقاء، بحسب البيان “رؤى مشتركة تهدف إلى تعزيز مسار الدستور والقانون، وتضع مصلحة المواطن أولاً، وتأخذ بالحسبان أن تكون نتائجها المعبّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي وتطلعاته في استدامة الأمن والاستقرار”.

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