القيض على ثلاثة تجار للاثار في السليمانية

2022/08/07 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

ألقت مديرية آسايش شهرزور التابعة للسليمانية، اليوم الأحد، القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم قطع أثرية كانوا يرومون تهريبها إلى إيران.

وأشارت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إلى "إعتقال 3 أشخاص بتهمة الاتجار بالآثار في سيطرة "زمقي"، إثنان منهم من سكنة السليمانية والثالث من أربيل"، مبينة أن "عملية الاعتقال تمت بعد جمع معلومات ومتابعات دقيقة".

وأضافت أن "المتهمين أخفوا ستة قطع أثرية عبارة عن تماثيل داخل المركبة التي كانت تقلهم"، موضحة أنهم "كانوا يرومون تهريب الآثار إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر محافظة حلبجة".

ولفتت إلى "فتح محضر تحقيق مع المتهمين الثلاثة وفقاً للمادة 63 آثار والتحقيقات متواصلة".

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