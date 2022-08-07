عبد الواحد: الحزبان الحاكمان

2022/08/07 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اتهمت رئيسة كتلة الجيل الجديد سروة عبد الواحد، الاثنين، الحزبين الحاكمين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني بالعمل على تشويه صورة كردستان، مبينة ان معتقلي المظاهرات مازالوا في سجون طالباني وبارزاني.

وقالت عبد الواحد في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان " كل شيء يخضع للضرائب في الإقليم باستثناء الاوكسجين وان الحزبين الحاكمين "سودا وجه كردستان" ".

واضافت ان "المعتقلين ما زالوا في سجون بافل طالباني وبارزاني رغم عدم امتلاك اية اسلحة تهدد السلطة وتسقط النظام ".

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