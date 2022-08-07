غبار ورطوبة وحرارة شديدة.. تعرف على طقس العراق خلال الايام المقبلة

2022/08/07 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الاحد،ارتفاع نسب الرطوبة ودرجات الحرارة في الايام المقبلة.

وقال عطية في بيان تلقته (بغداد البوم) إن "موجة الرطوبة سوف تنتهي في ميسان، حيث تستقر الرياح شمالية غربية قبل ظهر الاثنين وتميل للاعتدال مع نشاط ملحوظ، وتقل معها الرطوبة السطحية تدريجيا، وكذلك في البصرة، حيث تتحول الرياح بعد ظهر يوم الاثنين الى شمالية غربية وتقل الرطوبة السطحية تدريجيا ويقل الشعور بالارهاق".

وتابع: "تستمر الاجواء في عموم المدن شديدة الحرارة خلال ساعات النهار وحارة ليلا، تستمر درجات الحرارة خمسينية في مدن الجنوب واقل من ذلك في باقي المدن خلال هذا الاسبوع وتميل للانخفاض نهاية الاسبوع، وتستمر الرياح في اغلب المدن شمالية غربية معتدلة الى نشطة احيانا مثيرة (للغبار) في مدن الوسط والجنوب خصوصا الثلاثاء والاربعاء في المناطق الصحراوية لذلك يجب توخي الحذر لمرتادي الطرق الخارجية".

وأوضح أن "الرياح ستعود للسكون وترتفع معدلات الرطوبة من جديد في مدن الجنوب اعتبارا من السبت المقبل وتستمر عدة ايام".

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