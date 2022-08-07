2022/08/07 | 23:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TnrHlJXWW1s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القيادي في التيار الصدري حازم الأعرجي لدجلة: مستمرون بالاعتصام حتى تحقيق المطالب) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القيادي في التيار الصدري حازم الأعرجي لدجلة: مستمرون بالاعتصام حتى تحقيق المطالب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).