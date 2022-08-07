حركة الجهاد تعلن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل برعاية مصرية

2022/08/07 | 23:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حركة الجهاد الإسلامي التوصل إلى اتفاق - برعاية مصرية - لوقف شامل لإطلاق النار مع إسرائيل، في الحادية عشرة والنصف من مساء الأحد بالتوقيت المحلي.

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